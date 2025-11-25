В Беларусь идет теплая воздушная масса 25.11.2025, 14:50

1,968

Прогноз погоды на 26-28 ноября.

26 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Польшей и поступление теплой воздушной массы. Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), сообщает Белгидромет.

Местами, а по северо-западной половине во многих районах ожидаются сильные осадки. В отдельных районах будут образовываться гололед, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. На большей части территории республики прогнозируется туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем составит от -1°С по северо-западу до +10°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

27 ноября сохранится влияние циклона, центр которого будет смещаться с Польши через северо-запад Беларуси на Новгородскую область России. Облачно. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..+5°С, по юго-востоку страны +6..+8°С.

28 ноября погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку, а ночью и в северных районах республики скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку, а ночью и в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.

