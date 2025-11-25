Генсек НАТО: Главным элементом мирного плана должны быть гарантии Украине, что Россия никогда не попытается атаковать снова 6 25.11.2025, 15:01

1,128

Марк Рютте

Запад должен убедиться, что Путин понял.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 24 ноября – на фоне обсуждений инициативы США по завершению войны в Украине – подчеркнул, что одним из самых важных элементов возможного соглашения о прекращении огня или о мире между Россией и Украиной должны стать гарантии того, что Россия в будущем не нападет на Украину.

Рютте не стал говорить, какой могла бы быть форма гарантий безопасности, но отметил, что оно должны быть такими, чтобы для России было бы невыгодным вновь нападать на Украину:

«Конечная цель — и над этим Дональд Трамп работает с февраля — это суверенная Украина и сильная нация, на которую Россия больше никогда не решится напасть. Вот к чему мы стремимся. Важно, чтобы, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине, он больше никогда не попытался напасть. И он не станет — если будет знать, что последствия для него будут сокрушительными, если попытается снова вторгнуться в Украину после длительного прекращения огня или после заключения мирного соглашения».

«Мы должны убедиться, что Путин понял: он никогда больше не сможет сделать этого снова, — добавил он.

Рютте сказал, что не может обсуждать предметно каждый из 28 пунктов американской инициативы, вызвавшей противоречивую реакцию в Европе и в Киеве. Он отметил, что позитивно оценивает многие из этих пунктов, другие же требуют дискуссии и тщательной проработки.

Рютте, однако, фактически отверг один из пунктов, который предусматривал отказ от приема Украины в НАТО. По словам генсека Североатлантического союза, Украина имеет право претендовать на вступление в НАТО, а прием ее в Североатлантический альянс – вопрос консенсуса стран-членов союза. По словам Рютте, сейчас такого консенсуса нет, и в ближайшем будущем он маловероятен.

«Для того, чтобы новый союзник стал членом НАТО, нужно единогласное решение. Все 32 страны должны согласиться. Сейчас у нас есть несколько союзников, которые прямо говорят, что они против вступления Украины в НАТО.

Конечно, у нас также были формулировки с Вашингтонского саммита в прошлом году, где говорилось о необратимости пути Украины в НАТО. Это одна реальность. Но есть и реальность, в которой несколько союзников сказали, что выступают против членства Украины в НАТО.

Вот почему так важно в ближайшей перспективе обеспечить наличие гарантий безопасности после заключения мирного соглашения — таких, которые сделают невозможной новую попытку со стороны России», – сказал Рютте.

Переговоры в Женеве об американской инициативе Рютте, как и другие их участники, назвал успешными.

Известно, что 28-пунктный план подвергся ревизии, однако полностью все спорные вопросы пока разрешить не удалось. Сам Рютте отметил, что элементы плана, касающиеся непосредственно ЕС и НАТО, можно было бы обсуждать отдельно.

Все эти вещи мертвы с тех пор, как Путин вторгся в Украину

Рютте также заявил, что в случае возобновления диалога с Россией по линии НАТО невозможно вернуться к существовавшим до российского вторжения в Украину форматам, в том числе Совету Россия-НАТО:

«Все эти вещи мертвы с тех пор, как Путин вторгся в Украину, фактически совершив то, что противоречит всем фундаментальным ценностям Запада, принципам, на которых стоял Закон о фонде Россия-НАТО, и цели, которые пытался достичь Совет Россия-НАТО. Он мертв. Его больше нет, и планов на это нет».

Генсек НАТО, известный своими хорошими отношениями с президентом США, что был в последние дни находится на связи как с Дональдом Трампом, так и президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь добиться сближения позиций по вопросу о мирной инициативе:

«Я все выходные был на связи, пытаясь помочь со своей стороны, поскольку знаю, что президент США неустанно работает над этим.

Я говорил по телефону со всеми ключевыми участниками процесса на выходных, как и многие, чтобы убедиться, что переговоры в Женеве начнутся с наилучшей возможной позиции».

Марк Рютте также прокомментировал ситуацию в Грузии, решение Европейского союза пересмотреть отношения с Тбилиси и ответил на вопрос, остается ли Грузия страной-аспирантом Альянса.

По словам Рютте, любая страна евроатлантического пространства, которая желает стать членом НАТО, может официально заявить об этом, после чего запускается соответствующая процедура. Однако, отметил генсек, он «не наивен» в отношении происходящего в Грузии.

«Конечно, я не наивен относительно того, что происходит в Грузии. Мы очень обеспокоены. Мы четко донесли это грузинской стороне, у нас есть сотрудничество с ними.», – сказал Рютте.

Он добавил, что ситуацию вокруг Грузии следует рассматривать шире – в контексте событий на Южном Кавказе. Рютте отметил позитивные сдвиги в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что это стало возможным «в том числе благодаря тому, что делает президент Трамп».

«На Грузию следует смотреть в контексте всего Южного Кавказа», – подытожил генсек НАТО.

