Что за новый вид птиц появился в Беларуси? 1 25.11.2025, 15:14

1,494

Рассказал орнитолог.

«Говорят, у нас в стране появился новый вид птиц. О чем речь?», - спросила у «АиФ» читательница из Минска.

«Да, в Беларуси зарегистрирован новый вид птиц – это белозобый дрозд, он был замечен 21 октября в Витебске, - рассказывает орнитолог, директор Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин. - Теперь в орнитологическом списке нашей страны насчитывается 344 вида. Предыдущий новый вид был отмечен осенью 2023 года (тусклая зарничка).

Белозобый дрозд обитает в невысоких горных районах Скандинавии, предпочитая светлые хвойные леса. На зимовку отправляется в Средиземноморье. По внешнему виду птица напоминает черного дрозда, но имеет характерное белое пятно на зобу у самцов. У самок и молодых птиц это пятно серого цвета. А вот по пению белозобый дрозд скорее ближе к нашему певчему дрозду. Питается белозобый дрозд, как и другие виды дроздов, преимущественно беспозвоночными, главным образом червями, насекомыми, моллюсками».

