Более 50% оптоволоконных кабелей в РФ устареют до конца года 2 25.11.2025, 15:20

1,436

Последствия для связи будут масштабными.

Срок гарантийного использования более половины оптоволоконных кабелей в РФ на направлении запад-восток истечет в этом году, пишет газета «Ведомости». До 2030 года в России нужно заменить более 400 000 км кабелей.

Более половины (50-70%) оптоволоконных кабелей в России на направлении запад-восток близки к предельному возрасту. Срок их гарантийного использования истечет в этом году. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании J’son & Partners Consultig.

По ее оценке, до 2030 года в России нужно заменить более 400 000 км оптоволоконных кабелей со сроком службы более 20 лет. Загрузка магистральных сетей от Москвы до Улан-Удэ близка к пределу в 60-70%, сообщил директор по продажам инфраструктурной телекомпании «Атлас» Павел Колочкин.

Исторический пик развития инфраструктуры пришелся на начало 2000-х годов. Таким образом стандартный 20-25-летний срок службы кабелей подходит к концу. С течением времени помутнение оптоволокна будет приводить к ухудшению сигнала и негативно сказываться на пропускной способности систем магистральной связи.

Растут поставки оптоволокна из Китая

Полная замена кабелей может обойтись в сотни млрд рублей, уточнил аналитик Алексей Бойко. Единственный российский производитель - завод «Оптиковолоконные системы» в Саранске. В то же время растут продажи китайского оптоволокна в РФ на фоне демпинга Китая и господдержки правительства КНР.

Газета The Washington Post ранее приводила данные таможенного управления Китая, согласно которым в мае и июне в Россию было экспортировано рекордное количество оптоволоконных кабелей - длиной в 190 400 км и 208 000 км соответственно. В августе этот показатель вырос до 524 800 км.

Исходя из высокой стоимости поставленных партий, научный сотрудник Атлантического совета Джозеф Уэбстер тогда сделал вывод, что речь идет о продукции военного назначения. По подсчетам издания только августовских поставок достаточно было для 26 240 беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com