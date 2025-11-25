«Требования выходят за рамки разумного» 25.11.2025, 15:31

1,100

В минском ТРЦ на школьницу упали осколки двери.

Минчанка в Instagram обвинила руководство детского развлекательного центра в халатности, вследствие которой дочь женщины пострадала из-за разбившейся входной двери. Подробности рассказывают «Минск-Новости».

— 13 ноября 2025 года в 19.40 наш семейный праздник в детском центре WOW Land (пр-т Победителей, 84, Минск) закончился кошмаром. Нашего старшего ребенка травмировала обрушившаяся стеклянная дверь. Это не просто несчастный случай. Это прямое следствие халатности, которое привело к физическим травмам, госпитализации и сильнейшей психологической травме всей нашей семьи, — рассказала женщина в соцсети.

Автор поста подробностями не поделилась, однако, помимо «справедливости, полной прозрачности и возмещения ущерба», потребовала предоставить видео падения двери, финансовые документы, акты приема-передачи и техобслуживания двери.

Минчанка задается вопросом, почему администратор не оказал первую помощь пострадавшей и не вызвал скорую. Также она утверждает, что в тот день «не было заявленной программы, ведущий оказался некомпетентным, а именинник остался без поздравления».

Негативный отзыв распространился в сети и набрал около 100 тыс. просмотров. Однако в комментариях мнения разделились, особенно после появления там официальной позиции администрации Wow Land Minsk: «Мы сделали все возможное для разрешения данной ситуации: предложили вернуть деньги за праздник, оплатить лечение вашего ребенка и покрыть расходы на посещение психологов, однако вы предпочли доверять только своим специалистам. Мы готовы были пойти навстречу, но ваши требования о компенсации поездки на море всей вашей семьи, к сожалению, выходят за рамки разумного и не связаны с лечением».

Уточняется, что центр не имеет отношения к разбитой двери, так как является арендатором помещения. Более того, представители администрации предупредили, что будут обращаться в суд в случае дальнейшего распространения клеветы.

Между тем представители администрации ТЦ «Арена Сити» раскрыли подробности инцидента:

— При закрытии ребенком двери произошло ее полное разрушение. Ha место незамедлительно прибыли сотрудники охраны и администраторы торгового центра. Несмотря на незначительные повреждения кожных покровов ребенка, вызванных падением осколков стекла, было принято решение о вызове скорой медицинской помощи, до прибытия которой на месте инцидента постоянно находились представители администрации торгового центра и представители арендатора.

Сообщается, что после инцидента администрация торгового центра и представители арендатора извинились и постоянно поддерживали связь с законным представителем ребенка. Семье предложили вернуть деньги за оказанные услуги, а также возместить возможные затраты для восстановления ребенка.

— Это не устроило родителей девочки, после чего они опубликовали негативный пост в соцсети в выгодном для себя виде. Мы не намерены поддаваться провокациям со стороны пользователей соцсетей, которые пытаются подогреть интерес к инциденту, и все усилия направим на установление причин и обстоятельств произошедшего исключительно в рамках правового поля, — рассказали в администрации торгового центра.

Между тем сейчас устанавливаются причины и обстоятельства разрушения двери, кстати, изготовленной из закаленного стекла, а уполномоченными органами проводится проверка. Новую дверь планируется установить в течение нескольких недель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com