Швеция закупит ракеты, достающие до Москвы 25.11.2025, 15:36

Ими воспользуются в случае, если Россия нападет на НАТО.

Вооруженные силы Швеции предупредили, что военная угроза со стороны России будет расти в ближайшие пять лет. Поэтому Швеция рассматривает приобретение крылатых и баллистических ракет с дальностью до 2000 км, которые могут достать до объектов в глубине РФ (от Стокгольма до Москвы около 1200 км). Об этом говорится в докладной записке, представленной правительству, сообщает SVT.

Как пояснил начальник штаба вооруженных сил Карл-Йохан Эдстрем, такими ракетами могут воспользоваться в случае, если Россия нападет на НАТО и будет активирована статья 5 о коллективной обороне. Тогда удары по российским центрам управления, системам наблюдения и критической инфраструктуре должны помешать дальнейшему наступлению российской армии.

В докладе предлагается направить часть оборонного бюджета (1,5% ВВП) на модернизацию и усиление военной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы Швеция могла полноценно выполнять роль тыловой базы НАТО. По словам Эдстрема, речь идет о развитии возможностей «тотальной обороны» — комплексной системы, которая поддерживает единые военные цели страны и альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали в октябре 2025 года договор о намерениях, предусматривающий продажу до 150 шведских истребителей. Шведский оборонный концерн Saab намерен значительно расширить выпуск истребителей Gripen для их поставки в Украину. Для этого ему придется увеличить производственные мощности почти вдвое. Также обсуждается развитие производства за счет нового сборочного украинского завода, рассказывал Financial Times гендиректор Saab Микаэль Йоханссон. На новом заводе он предлагал производить отдельные узлы и окончательную сборку, а также проводить испытания Gripen.

