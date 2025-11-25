«Лукашенко попытался изобразить что-то, но выглядело глупо» 25.11.2025, 15:48

Александр Кухта

Диктатор боится крестного знамения?

Православный священник Александр Кухта рассказал о манипуляциях религией со стороны власти.

— Русские сейчас говорят «с нами бог», это является абсолютным косплеем Германии времен Второй мировой войны.

Это косплей Гитлера, потому что немецкие солдаты и эсэсовцы, которые совершали преступления, сжигали, уничтожали людей, творили это все под девизом «С нами Бог».

Не знаю, кто это придумал, специально или нет, но это абсолютнейший косплей гитлеровской Германии.

Кухта считает, что и Лукашенко манипулирует общественным сознанием, используя религию.

— Он никогда не крестится, приходит в храмы, устраивает политические стендапы, целуется, обнимается с разными священниками, епископами, не только православными, а также католическими и протестантскими, с кем угодно.

Лукашенко манипулирует на теме религии и показывает: «Смотрите, со мной священники…».

Я нашел одно видео, где Лукашенко попытался изобразить что-то похожее на крест, но в целом он не крестится. Тут может быть все, что угодно: то ли он не умеет, то ли боится выглядеть глупо, а может быть, он слишком гордый, а крестное знамение все-таки заканчивается поклоном.

И поклониться для Лукашенко не очень приемлемо. А может, для него это какой-то очень важный жест, важный символ, через который он ощущает, что входит в некий контакт с Богом, и ему страшно войти в этот контакт.

