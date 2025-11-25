Олег Белоколос: Гарантии безопасности — ключевой пункт для Украины 25.11.2025, 15:53

Олег Белоколос

Необходим четкий механизм защиты, а не туманные формулировки.

Администрация Дональда Трампа существенно переписала свой мирный план после жесткой реакции Киева: из документа исчезли требования о сокращении ВСУ, амнистии оккупантам и фактической сдаче Донбасса.

Как можно оценить эти изменения в плане Трампа и что они означают для Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Во-первых, честно говоря, непонятно, чей это был план. Это был русский план, это был план Трампа, это был какой-то российско-американский план изначально? То есть нам сложно тут говорить и называть его. Я бы не называл его даже планом Трампа — мне кажется, это несколько неправильно. И, насколько я понимаю, наши американские партнеры тоже открещиваются от того, что это был какой-то их план или даже совместный. Но тем не менее, да, он был переписан. Было совместное украинско-американское заявление по этому плану, и, насколько я понимаю, сегодня работа над текстом продолжается. Те пункты, которые изменили, действительно существенно важны, но я лично хотел бы узнать: есть ли пункты о гарантиях безопасности — так называемых? Что именно туда входит, о чем идет речь? Какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине в случае, если мы даже согласимся на какой-то план? Это, мне кажется, наиболее важный и существенный момент во всех этих инициативах.

— Как исправленный план повлияет на позицию России? Возможно ли, что она вообще прекратит дальнейшие переговоры?

— Ну, такого исключать нельзя. Россия готовится к дальнейшей войне. Она не просто собирает ресурсы — она уже заложила в бюджет на следующий год большие военные расходы, предпринимаются меры по увеличению численности армии. То есть, с точки зрения их логики, их понимания, они готовы к любому развитию событий. И, скорее всего, если им не понравится новая редакция — а такого исключать нельзя, более того, существует большая вероятность, что в обновленном виде этот план им действительно не понравится, — они будут продолжать военные действия. Какие-то сложности, которые сегодня присутствуют в экономике России, не будут приниматься ими во внимание: они будут подчинены их главной цели — уничтожению Украины в ее сегодняшнем понимании как реально независимой демократической страны и созданию какой-то колонии, полуколонии, сателлита. Там у них звучат разные медиапроекты, но ни один из них, естественно, Украину не устраивает, как и всех украинцев.

