Reuters: Импорт российской нефти в Индию упадет до минимума в декабре 25.11.2025, 15:59

Из-за санкций США.

В декабре импорт российской нефти в Индию достигнет самого низкого уровня за последние три года.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной является переход индийских нефтеперерабатывающих заводов на альтернативные источники поставок, чтобы избежать нарушения санкций США.

Покупатели российской нефти должны были до 21 ноября прекратить сотрудничество с компаниями «Роснефть» и «Лукойл» из-за санкций. Банковский контроль заставил государственные НПЗ действовать «чрезвычайно осторожно», добавляют источники. Ожидается, что в декабре Индия получит 600-650 тыс. баррелей российской нефти в день, тогда как в ноябре поставки достигли 1,87 млн баррелей в сутки.

Большинство индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp и HPCL-Mittal Energy Ltd, прекратили покупать российскую нефть. Государственные компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp ограничили закупки субъектами, на которых не распространяются санкции.

Nayara Energy, частично принадлежащая «Роснефти», продолжает перерабатывать исключительно российскую нефть, тогда как Reliance Industries Ltd обрабатывает «заранее заказанные» партии и планирует перерабатывать любые поступления после 20 ноября на своем заводе для внутреннего рынка.

Из-за этого доля американской нефти в импорте Индии в октябре достигла самого высокого уровня с июня 2024 года, поскольку заводы воспользовались арбитражной возможностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com