«Раньше тут кипела жизнь» 5 25.11.2025, 16:11

5,592

Белоруска показала, как сейчас выглядят деревни.

С каждым годом в нашей стране становится все меньше деревень. Так, если в 2015 году их было 23 35, то в 2025-м — на 245 меньше. Улицы пустеют, придомовые участки зарастают бурьяном. Похожая судьба настигла и деревню Постарини-1 в Сморгонском районе, рассказала и показала в TikTok пользовательница под ником t.eventa, заметило «Зеркало».

Через Постарини-1 женщина ездит в гости к родителям — они живут в деревне по соседству. В одном из видео она решила показать, как сейчас выглядит когда-то оживленная улица.

— Раней тутака, знаеце, зімой дым ішоў з комінаў, людзей многа жыло. Я яшчэ помню, як тут людзі жылі, дзеці гулялі, — рассказала она.

По главной улице деревни белоруска проезжает на велосипеде. Слева и справа от нее периодически появляются дома — и все они заброшены.

— Ужо няма чаго паказаць. Усё ў заняпад пайшло, — с сожалением замечает женщина. — Тут хаты няма ўжо. А тут у маіх родных хата была, ужо толькі туя засталася. <…> Ніхто не ездзіць сюды ўжо сто гадоў. <…> Цяпер, гавораць, па 45 рублёў участкі. Вось, прыязджайце, тут прырода, лес. Тры кіламетры — возера, будзеце рыбачыць.

На ее видео только один ухоженный участок. Как автор уточнила в комментариях, с владелицей дома она знакома давно — та училась в школе с ее сестрами.

— Едзінственная хата ў вёсцы. Паглядзіце, якая дагледжаная! Тут адна жанчына жывець, во якая хата красівая! Настаяшчая тут хазяйка, — говорит она.

TikTok белоруски об умирающей деревне посмотрели почти 30 тысяч раз. Комментариев под видео не так много, всего 68. Но практически все разделяют сожаление автора ролика.

«Как мало осталось людей в деревне. Плакать хочется. А кто занимается хозяйством — еще меньше. Переезжайте в деревню! Хотя бы не оставляйте без внимания свои родные дома и участки».

«Там когда-то был и дом моего деда. Где-то даже фотографии остались с 60-х годов. Да, места живописные, природа чудесная. Жаль, что люди разъехались».

«И так по всей стране. Мне 70, лето проводила у бабушки — кипела жизнь. Ее не стало в 85-м году. Лет шесть назад с кладбища заехали посмотреть деревню — я ее не узнала. На улице, где бегали босиком, ездили машины, трактора, стояли 30-летние березы, кусты выше меня в два раза. Трактора сделали дорогу рядом, по краю поля. Спазм в горле, слезы в глазах… Пара покосившихся домов, некоторых нет, некоторые проданы, и их перевезли. Во дворах вырос лес, заросли. Если бы не видела своими глазами, не поверила бы. Просто жесть».

«Такіх вёсак па Беларусі шмат. Самотна».

«Очень жаль… Жили, трудились, жизнь била ключом, и это все, что осталось…»

«Как жалко! Умирают деревни! И самое обидное, что никому это не надо. Работать на земле очень трудно».

«У нас тоже была большая деревня, а сейчас большая часть куплена городскими под дачи».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com