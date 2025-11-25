В Беларуси зафиксировали первые случаи гриппа
- 25.11.2025, 16:21
- 1,862
В чем особенности вируса в этом году.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, пока они единичны. Речь идет о гриппе А (в том числе A(H1N1) и A (H3N2).
Заболели непривитые граждане, что, по мнению Минздрава, свидетельствует о начале циркуляции вирусов гриппа среди населения страны.
По данным лабораторного мониторинга также установлена преимущественная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа).
В целом, заболеваемость находится в пределах средних многолетних показателей заболеваемости, отмечают в министерстве.
В ведомстве также напоминают, что продолжается кампания вакцинации против гриппа. На текущий момент привито уже более 1 млн человек.