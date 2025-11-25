закрыть
25 ноября 2025, вторник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси зафиксировали первые случаи гриппа

  • 25.11.2025, 16:21
  • 1,862
В Беларуси зафиксировали первые случаи гриппа

В чем особенности вируса в этом году.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, пока они единичны. Речь идет о гриппе А (в том числе A(H1N1) и A (H3N2).

Заболели непривитые граждане, что, по мнению Минздрава, свидетельствует о начале циркуляции вирусов гриппа среди населения страны.

По данным лабораторного мониторинга также установлена преимущественная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа).

В целом, заболеваемость находится в пределах средних многолетних показателей заболеваемости, отмечают в министерстве.

В ведомстве также напоминают, что продолжается кампания вакцинации против гриппа. На текущий момент привито уже более 1 млн человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип