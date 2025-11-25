закрыть
25 ноября 2025, вторник, 17:36
Александр Стубб: Будущее Украины – это решение Украины

  • 25.11.2025, 16:34
Александр Стубб: Будущее Украины – это решение Украины
Александр Стубб

Президент Финляндии сделал заявление после разговора с Зеленским и Рютте.

Президент Финляндии Александр Стубб 25 ноября провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Также в обсуждениях принимал участие министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По словам Стубба, Зеленский во время разговора дал обзор последней ситуации о ходе усилий по установлению мира в Украине.

«Будущее Украины – это решение Украины, а европейская безопасность – решение Европы. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими в наших усилиях по достижению справедливого и крепкого мира», – подытожил услышанное президент Финляндии.

