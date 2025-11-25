Александр Стубб: Будущее Украины – это решение Украины
- 25.11.2025, 16:34
Президент Финляндии сделал заявление после разговора с Зеленским и Рютте.
Президент Финляндии Александр Стубб 25 ноября провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Также в обсуждениях принимал участие министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По словам Стубба, Зеленский во время разговора дал обзор последней ситуации о ходе усилий по установлению мира в Украине.
Zelenskyi gave an overview of the latest situation. The future of Ukraine is for Ukraine to decide, and European security is for Europe to decide.
«Будущее Украины – это решение Украины, а европейская безопасность – решение Европы. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими в наших усилиях по достижению справедливого и крепкого мира», – подытожил услышанное президент Финляндии.