«Отправили в атаку с миной на груди»
- 25.11.2025, 16:58
- 1,710
Оккупант рассказал о «мотивации» в армии РФ.
Оккупант из 82-го мотострелкового полка ВС РФ записал видео, на котором рассказал о мотивационных мерах командиров перед атаками на украинский Волчанск.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», россиянина, которого «уговорили» идти на штурм, привязали на четыре часа к дереву, а его соратника, который долго сопротивлялся и не хотел выполнять приказ идти на штурм, отправили в атаку, прицепив на грудь противотанковую мину.
«Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!», - говорит он на записи.