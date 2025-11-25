Belavia запускает свой самый дорогой и дальний рейс
- 25.11.2025, 17:00
Куда можно будет полететь?
Белорусская компания Belavia запускает регулярные рейсы во Вьетнам. Подробности рассказали в Telegram-канале перевозчика.
Перелеты будут выполняться с 31 марта 2026-го из Минска в Нячанг по вторникам и субботам на Airbus A330-200.
Это самый дальний регулярный рейс авиакомпании. Города разделяют почти 8,4 тыс. км.
Поэтому и время полета соответствующее – 11 часов туда и 11 часов 40 минут в обратном направлении.
Время для всех аэропортов указано местное:
вылет из Минска – в 00.30, прибытие в Нячанг – в 15.30
вылет из Нячанга – в 17.30, прибытие в Минск – в 01.10.
Цена билета в одну сторону – от Br1393, а туда-обратно – от Br2704 (по тарифу «Лайт»).