Belavia запускает свой самый дорогой и дальний рейс 25.11.2025, 17:00

1,812

Куда можно будет полететь?

Белорусская компания Belavia запускает регулярные рейсы во Вьетнам. Подробности рассказали в Telegram-канале перевозчика.

Перелеты будут выполняться с 31 марта 2026-го из Минска в Нячанг по вторникам и субботам на Airbus A330-200.

Это самый дальний регулярный рейс авиакомпании. Города разделяют почти 8,4 тыс. км.

Поэтому и время полета соответствующее – 11 часов туда и 11 часов 40 минут в обратном направлении.

Время для всех аэропортов указано местное:

вылет из Минска – в 00.30, прибытие в Нячанг – в 15.30

вылет из Нячанга – в 17.30, прибытие в Минск – в 01.10.

Цена билета в одну сторону – от Br1393, а туда-обратно – от Br2704 (по тарифу «Лайт»).

