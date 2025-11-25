Политолог: Необходимо больше усилий и давления непосредственно на Москву 25.11.2025, 17:25

Реального желания у российского агрессора останавливать войну - нет.

Ночная российская атака на столицу Украины показывает, что реального истинного желания у диктатора Путина останавливать войну нет. Но та работа, которую проводит Украина сейчас с американской стороной, с европейскими партнерами, в итоге приведет к справедливому окончанию войны.

Такое мнение озвучил украинский политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он акцентировал, что на данном этапе украинская сторона в который раз показала свою приверженность как можно скорейшему завершению войны, но в то же время отмечая необходимость отстаивания своих ключевых позиций.

«Те «красные линии», которые были озвучены спикером украинского парламента ранее (Русланом Стефанчуком, — ред.), были также актуализированы на площадке Совета безопасности ООН, как раз после появления версии мирного плана США из 28 пунктов. Мы сейчас знаем, что после переговоров в Женеве количество пунктов уменьшилось до 19», — сказал Чаленко.

Он считает, что работа над финальной версией мирного плана будет продолжаться в соответствующем формате, и наполнение разных редакций документа будет меняться в зависимости от количества непосредственно тех раундов переговоров, которые еще состоятся.

«Мы видим, как сначала с Украиной, с европейскими партнерами проработали драфт плана. Сейчас в Абу-Даби происходит встреча представителя Трампа Дрисколла с российской стороной. И вот такой челночный последовательный темп будет использоваться и далее для того, чтобы найти определенную форму и то наполнение документа, которое может быть взаимопринятным для обеих сторон», — отметил политолог.

- Необходимо больше усилий и давления непосредственно на Москву, которая под словами и в русле заявлений о необходимости остановки войны все-таки имеет в планах продолжение войны хотя бы дальнейшие месяцы. И это нужно учитывать, — считает Чаленко.

Но невзирая на то, что Россия не хочет прекращения войны, все наработки по мирному плану в итоге, считает Чаленко, приведут к справедливому окончанию войны.

- Мы видели настрой россиян касательно переговоров, когда в эту ночь столицу Украины в который раз атаковали крылатые, баллистические ракеты, сотни дронов, направленные на нашу гражданскую и энергетическую инфраструктуру. И это как раз показывает, что реального истинного желания у российского агрессора останавливать войну нет. Но, тем не менее, та работа, которая ведется сейчас с американской стороной, с европейскими партнерами, думаю, что в конце концов приведет к справедливому окончанию этой войны, — резюмировал политолог.

