В Минске показали квартиру в стиле «яркий минимализм» 1 25.11.2025, 17:31

Как она выглядит?

Любителям монохрома тут точно делать нечего. Квартира площадью 93 кв. м, расположенная в жилом комплексе «Гранд Хаус» в Минске, имеет яркий и эмоциональный интерьер. Буйство красок сочетается с минимализмом — мебели и деталей использовано немного. Автор проекта — дизайнер Михаил Курносов. Портал interior.ru заметил его работу и рассказал о ее особенностях.

Отмечается, что заказчики — молодая пара, работающая в IT-сфере и увлекающаяся велоспортом. Они были знакомы с фирменным стилем, в котором работает дизайнер, и полностью ему доверились. Михаил Курносов делает квартиры исключительно в эстетике яркого минимализма. Проект, предложенный паре, был согласован без единой правки.

Дизайнер рассказал, что первоначально планировка квартиры была не самой удобной. Он провел перепланировку с полной реорганизацией функциональных зон.

— Концепция построена на четком зонировании: я выделил три основные зоны — компактную прихожую, общую зону кухни-гостиной и приватную часть со спальней и рабочим кабинетом. Здесь же, при входе в спальню, расположена закрытая гардеробная.

Мы организовали раздельный санузел, выделили отдельный хозяйственный блок для стиральной и сушильной машины, а также обустроили просторную гардеробную в прихожей. Одну из комнат оставили необустроенной — в ней выполнили только чистовую отделку, чтобы в дальнейшем разместить здесь детскую.

Единственным темным пространством стала прихожая. Она выкрашена в черные и белые цвета.

Вдохновением для дизайна кухни стал джаз. Графичные черные фрезеровки на лососевом фоне — это метафора натянутых струн, а диагональные уклоны символизируют переход в другую тональность.

Мотивы струн видны и зоне отдыха с диванами — графичные полосы на стене.

Главный объект в спальне — кровать с большим круглым отверстием в изголовье. У этой детали сразу несколько функций: зонирование пространства, пропуск света и укрытие от глаз рабочей зоны.

В ванной можно заметить так называемую «капсулу чистоты». В ней встроена система хранения, подсветка, подогрев зеркала и часы.

