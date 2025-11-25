Европарламент принял программу EDIP с поддержкой Украины 25.11.2025, 17:37

Она включает украинский оборонпром в систему ЕС.

Европейский парламент во вторник, 25 ноября, принял законопроект, который начинает Программу европейской оборонной промышленности (EDIP), что в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Европарламент принял программу EDIP, которая имеет целью стимулировать интеграцию украинского оборонпрома в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

Согласно утвержденному документу, программа EDIP направлена на укрепление оборонной промышленности ЕС, стимулирование совместных европейских оборонных закупок, наращивание оборонного производства в ЕС и поддержку Украины и ее интеграции в европейский оборонно-промышленный комплекс.

В рамках EDIP предлагается создать Инструмент поддержки Украины (USI), на который будет направлено 300 млн евро из общего бюджета программы в 1,5 млрд евро до 2027 года.

«Программа предусматривает 1,2 миллиарда евро грантов для европейской оборонной промышленности и 300 миллионов на интеграцию оборонной промышленности Украины», – сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, представляя EDIP в Европарламенте утром 25 ноября.

По его словам, EDIP поддержит оборонную промышленность Украины не только 300 миллионами евро, он делает возможным закупку оборонного оборудования в Украине, с Украиной и для Украины.

«EDIP позволяет инвестировать в украинскую промышленность и поддерживать интеграцию украинской промышленности в Европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу. EDIP позволяет нам интегрировать украинские военные инновации в европейскую оборонную промышленность. EDIP структурно связывает Украину с нашей европейской оборонной промышленностью», – подчеркнул Кубилюс.

Он назвал три главных приоритета EDIP.

«Во-первых, EDIP предоставляет приоритет совместным закупкам. Чем больше государств-членов покупают вместе, укрепляют цепи поставок вместе, создают оборонные проекты вместе, тем больше они могут рассчитывать на фонды ЕС. Мы финансируем сотрудничество, а не фрагментацию», – подчеркнул еврокомиссар.

Во-вторых, EDIP укрепляет оборонную готовность Европы, планируя реальные инвестиции в промышленность, цепи поставок и рабочие места.

«Существуют строгие ограничения: 65% стоимости компонентов должны быть европейскими», – сообщил Кубилюс.

В-третьих, по его словам, с EDIP ЕС перейдет «от импровизации к организации» в совместном развитии, производстве и оборонных закупках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com