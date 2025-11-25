закрыть
25 ноября 2025, вторник, 18:27
Алексей Протас вошел в десятку лучших игроков НХЛ по показателю полезности

  • 25.11.2025, 17:47
Алексей Протас вошел в десятку лучших игроков НХЛ по показателю полезности
Алексей Протас

Белорус делит 6-ю строчку среди всех игроков лиги.

Белорусский нападающий Алексей Протас занимает первое место в «Вашингтоне» по показателю «плюс-минус», пишет Smartpress.by.

У белоруса «+14» – на один балл больше, чем у его одноклубников Мэтта Роя и Якоба Чичрана.

Если же брать всех игроков НХЛ, то Протас-старший по показателю полезности делит с еще тремя хоккеистами шестое место. Он уступает лишь пятерым хоккеистам «Колорадо» во главе с Натаном Маккинноном, у которого «+23». Кстати, по итогам регулярного чемпионата-2024/25 Протас заработал «+54» и уступил только Арттури Лехконену из того же «Колорадо».

