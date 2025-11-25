Единственный НПЗ Сербии остановился из-за санкций против российской нефти 2 25.11.2025, 18:00

Президент Сербии дал «Газпрому» 50 дней.

Контролируемый российскими компаниями нефтеперерабатывающий завод NIS в Сербии прекратил работу из-за отсутствия сырья, сообщило белградское телевидение NOVA.RS со ссылкой на источники. Президент Сербии Александр Вучич дал компаниям «Газпрома» 50 дней на продажу своих долей в NIS, пишет The Moscow Times.

«Что есть на складах, то и есть. Если не будет сырой нефти, ничего из NIS [в виде нефтепродуктов] поступать на будет», — сказал собеседник NOVA. Банки прекратили обработку платежей компании, а хорватская JANAF, оператор трубопровода, по которому нефть может поставляться в Сербию с адриатического побережья, приостановил поставки, сообщил Reuters. Центральный банк Сербии заявил, что остановит операции для NIS, если компании не будет продлена лицензия на ведение деятельности.

Первые санкции против NIS США ввели еще в январе, потребовав выхода «Газпром нефти» (44,85% акций) и петербургской «Интэлидженс» (управляется «Газпром капиталом», 11,3% акций) из состава акционеров. Но Белграду удавалось их отсрочить – до октября, когда они вступили в силу. Вучич, выступая по телевидению, объяснил, почему так получилось: «Девять месяцев мы просто копировали все, о чем нас просили наши российские друзья, и подписывали все их просьбы, в результате чего наша страна оказалась в очень тяжелой ситуации».

Президент сообщил, что дал российским компаниям 50 дней на продажу своих долей.

По словам Вучича, правительство не хочет национализировать NIS, и, если компании «Газпрома» не совершат сделку в срок, оно «ведет внешнее управление и заплатит нашим российским друзьям максимально возможную цену».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com