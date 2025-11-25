В популярной российской приправе нашли кишечную палочку

В популярной российской приправе нашли кишечную палочку1
- 25.11.2025, 18:04
- 1,294
Проверьте свои запасы на кухне.
В Беларуси запретили продавать и ввозить один из продуктов торговой марки «Умный выбор».
Специалисты Госстандарта нашли в нем кишечную палочку и другие недопустимые бактерии.
Речь идет о смеси пряностей «Для овощных салатов». В ее состав входят чеснок, паприка, кориандр, зелень укропа, петрушки, перец черный, лук-порей и другие специи.
Однако микробиологические показатели смеси вызвали у специалистов вопросы.
«Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ч. 1 ст. 5, ч. 1 и 2 ст. 7, раздела 1.5 приложения 2)», – заявили в Госстандарте.
В специях превышено допустимое содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 3,6 раза.
Наличие бактерии группы кишечной палочки, а именно колиформы, не допускается ни в каком количестве.
Под запретом и отечественные специи
Недавно Госстандарт внес в список опасной продукции красный молотый перец и молотый кориандр.
Обе специи производит ОАО «Лидские пищевые концентраты».
В проверенных партиях выявили завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, плесени и кишечную палочку.