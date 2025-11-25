Зеленский ударил санкциями по «теневому флоту» РФ
- 25.11.2025, 18:15
Вывозили ворованное украинское зерно.
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 56 морских судов. Во время войны они вывозили краденое украинское зерно с ВОТ Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
- Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу, - говорится в заявлении.
Кроме того, некоторые из этих судов уже находятся под санкциями других стран, в частности Европейского союза, США и Швейцарии.
Из них 17 использовали не только российские флаги, поэтому Украина будет инициировать прекращение выдачи лицензий соответствующими странами.
- Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло РФ финансировать свою военную машину, - отметили у президента.