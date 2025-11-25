Путин спустил в унитаз будущее России Дмитрий Чернышев

25.11.2025, 18:23

Дмитрий Чернышев

Отток мозгов и изоляция ведут империю к краху.

Путин спустил в унитаз не только прошлое и настоящее России, но и ее будущее. Россияне видят только прямые последствия войны — бесконечные ряды новых могил, милитаризированную экономику, рост цен, инфляцию и пр. но это — только верхушка айсберга. Россия уже перестала быть страной первого мира, ненадолго задержалась в странах второго эшелона и стремительно превращается в страну третьего мира. Никому неинтересную убогую занюханную провинцию, где ничего не будет происходить, кроме духовности чекистов и патриотизма военных.

На российской науке уже можно поставить крест. Уехали десятки тысяч лучших ученых. Научные связи разорваны, а национальных наук не бывает, как не бывает российской математики или физики. Вся современная наука — это сотрудничество тысяч коллективов по всему миру. Никто из нормальных ученых не будет сотрудничать с Россий. Из соображений брезгливости. Отставание быстро ускоряется и совсем скоро научный разрыв между Россией и Западом будет как сегодня между КНДР и Южной Кореей.

Россия потеряла целое поколение умных и талантливых людей. Уехали режиссеры, бизнесмены, программисты, писатели, художники. Их дети родятся и вырастут не в России. А инновации напрямую зависят от плотности креативного класса. Кремниевая долина стала такой не из-за Стенфорда, а из-за плотности талантов. Ниже определенной плотности инновации не происходят. Не нужОн нам этот ваш Интернет. Так нацистская Германия потеряла из-за массового отъезда талантливых людей открытий и инноваций на десятки лет вперед. Останутся в России только такие режиссеры, как Мария Ефремова и такие ученые, как изобретатели нооскопа.

Россия превращается в насмерть запуганную страну, в которой гении не выживают. Все боятся доносов и шпионов. Инфраструктурой никто уже пять лет не занимается (все для фронта), значит впереди десятки техногенных аварий, которые будут списывать на происки вражеских агентов. На шпионов и предателей свалят и все провалы на фронте — Россию неизбежно накроет волна шпиономании.

Россия потеряла доступ не только к научным открытиям, но и к самым современным технологиям. Никто не будет поставлять в Россию ни новых процессоров, ни современных технологий. Пока страна клепала танки, она проспала революцию в ИИ, в биотехнологиях и еще в десятках других современных областях. Отрыв уже как минимум в 15 лет и он стремительно увеличивается. Но это только цветочки.

Культурная изоляция еще страшнее, чем научная. Про школьную реформу в России можно забыть — в моде будут духовность, патриотизм и НВП. Будет страх перед выращиванием умного поколения — они же тогда уедут, а зачем растить кадры для других стран? России нужны сварщики, клепальщики и операторы дронов. Не будет культурных обменов между школами, а вдруг детям там понравится и они решат остаться? Петр Первый помнится окно прорубал, так вот теперь его наглухо заколачивают. А без культурного обмена любая страна стремительно превращается в болото. Траву кушаем — век на щавеле, скисли душами, опрыщавели. И еще вином много тешились — разоряли дом, дрались, вешались.

Есть такое понятие «Мягкая сила» (Soft Power) — способность влиять на соседей через привлекательность культуры, ценностей, образа жизни, а не через военную силу. В Россию ездили учиться иностранные студенты, русский язык понимали во всех странах бывшего СССР — все это уходит в прошлое. Технологическое и культурное отставание приведет к тому, что не будет этих студентов. Никто не посылает своих детей учиться в Нигерию. Кто-то радовался разрыву с Болонской системой? Так вот и не поедут способные дети учиться в Россию — диплом же никто не признает. И русский язык будут быстро забывать — брезгуют люди говорить на языке агрессора. И детей своих не будут учить этому языку.

Вы думаете, что массовое выкачивание людей на фронт из деревень пройдет бесследно? Да хрен там. Вымирание провинции быстро ускоряется — на севере европейской части России уже живет вдвое меньше людей, чем еще три десятилетия назад. На всем огромном Дальнем Востоке сейчас живут всего несколько миллионов человек. Все страна схлопывается в несколько больших городов, все остальное превращается в безлюдную пустыню.

А внутри России начнется «внутренняя эмиграция». Пьянство и разговоры на кухнях. Горизонтальные связи между людьми разрушаются. Такие системы теряют скорость инноваций — не потому, что нет технологий, а потому что никто никому не верит. Война фиксирует сознание в режиме «закрыться и выжить». Это прямо противоположно режиму «развиваться и экспериментировать». Умные и честные не пойдут работать на преступную власть, значит отрицательная селекция будет продолжаться. Самые предприимчивые и талантливые постараются уехать.

Есть такое важнейшее понятие — Индекс экономической сложности (ECI). Это показатель разнообразия и сложности экспортируемых товаров. До начало войны у России был средний ECI (сырье + немного высоких технологий). Но уже сейчас этот индекс обвалился. Высокотехнологичный экспорт умер (санкции + отток кадров) и Россия быстро возвращается к моноэкономике (нефть, газ, зерно). Это ловушка на десятилетия, выбраться из которой очень трудно. А если цены на энергоносители упадут, начнется катастрофа — страна вообще практически ничего сама не производит.

Засилие чекистов и силовиков убивает не только науку и культуру, но и экономику. Будет потеряно целое поколение предпринимателей в России. Что нужно для стартапов? Нужны инвесторы, честная судебная система, технологии. Нужны успешные предприниматели в качестве примера. Нужна возможность расширения бизнеса и выхода на глобальный рынок. А что мы имеем по факту? Судебная система прогнила до основания — любой бизнес можно отобрать по одному телефонному звонку. Крупные инвесторы ушли. Нельзя выйти на глобальный рынок — а ты не шпион, случайно? Основатели успешных стартапов уехали. Помните шутку про Илона Маска? «Почему в России невозможен SpaceX? Потому, что Маска посадили бы еще за PayPal». Так вот, это не шутка. И зачем тогда вкладываться в свой бизнес, рисковать и работать по 18 часов в день, если завтра чекисты или чеченцы все это отнимут? Предпринимательская экосистема в России догнивает.

И ведь все вышеперечисленное — только часть негативных факторов. Их эффект мультиплицируется и начинает действовать положительная обратная связь: чем хуже становится ситуация, тем быстрее все ухудшается. Нематериальные потери от войны для России гораздо сильнее, чем материальные. Будущее — это не технологии, это культура, которая позволяет эти технологии рождать. Страны гораздо чаще гибнут не от поражений или пирровых побед, а от утраты способности обновлять себя.

Дмитрий Чернышев, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com