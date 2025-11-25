«Вышла из подъезда — и провалилась»1
- 25.11.2025, 18:55
В минском дворе под женщиной обрушилась плитка.
Чего точно не ожидаешь, выходя из подъезда, так это обвала земли под ногами. Однако именно такой странный случай произошел в минском дворе. Жительница дома на проспекте газеты Правда, 54 вышла из многоэтажки, спустилась по ступенькам и оказалась в довольно глубокой яме — под ее ногами обвалилась плитка. Что это было?
Видео происшествия появилось в инстаграм-аккаунте inter.minsk. На нем запечатлен момент обрушения, который успела словить камера видеонаблюдения. Подробности сообщил подписчик паблика:
— Минск, проспект газеты Правда, 54. Под пожилой женщиной при выходе из подъезда провалилась плитка. Не единственный случай образования ям в районе подъездов. Если учесть, что не так давно был капремонт дома, жильцы в шоке.
В ЖКХ №1 Московского района сообщили, что в курсе ситуации, однако дали лишь лаконичный ответ: «Администрация Московского района даст официальный комментарий в «Минск-Новости».
На данный момент внезапно возникшей ямы на месте происшествия уже нет — все аккуратно заделали. Как вообще такое могло случиться, остается секретом. Мы обновим новость, когда появится официальная информация.