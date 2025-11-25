WSJ: Рубио звонили разгневанные мирным планом США чиновники ЕС 25.11.2025, 19:06

Марко Рубио

Фото: Reuters

В Белом доме возник «внезапный кризис».

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном мирного плана по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После того, как детали плана стали доступны общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом», отмечается в статье. По словам собеседников издания, «Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей» из-за «односторонних условий» урегулирования.

Как ранее отмечала Financial Times, мирный план США по Украине расколол Республиканскую партию. Поддерживающие Киев члены конгресса потребовали от администрации скорейшей корректировки курса по урегулированию войны РФ в Украине, пишет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com