Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов 25.11.2025, 19:17

«Челси» примет «Барселону», «Манчестер Сити» сразится с «Байером».

Сегодня, 25 ноября, состоятся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (время – минское):

20:45. «Галатасарай» – «Юнион»;

20:45. «Аякс» – «Бенфика»;

23:00. «Наполи» – «Карабах»;

23:00. «Славия» Прага – «Атлетик» Бильбао;

23:00. «Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед»;

23:00. «Будё-Глимт» – «Ювентус»;

23:00. «Манчестер Сити» – «Байер»;

23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»;

23:00. «Челси» – «Барселона».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com