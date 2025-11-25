закрыть
25 ноября 2025
Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов

  • 25.11.2025, 19:17
«Челси» примет «Барселону», «Манчестер Сити» сразится с «Байером».

Сегодня, 25 ноября, состоятся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (время – минское):

20:45. «Галатасарай» – «Юнион»;

20:45. «Аякс» – «Бенфика»;

23:00. «Наполи» – «Карабах»;

23:00. «Славия» Прага – «Атлетик» Бильбао;

23:00. «Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед»;

23:00. «Будё-Глимт» – «Ювентус»;

23:00. «Манчестер Сити» – «Байер»;

23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»;

23:00. «Челси» – «Барселона».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

