Сенатор Грэм пригрозил России «множеством козырей» в руках США

Сенатор Грэм пригрозил России «множеством козырей» в руках США1
- 25.11.2025, 19:40
- 1,474
Их еще предстоит разыграть.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у Соединенных Штатов «есть много козырей», которые можно разыграть против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.
Он поприветствовал прошедшие в Женеве переговоры, но заявил, что диктатор России Владимир Путин настаивает на «капитуляции Украины». Сенатор призвал не допустить этого.
«В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против <...> России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир.», — написал Грэм.
23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.