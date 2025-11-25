Сенатор Грэм пригрозил России «множеством козырей» в руках США 1 25.11.2025, 19:40

1,474

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Их еще предстоит разыграть.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у Соединенных Штатов «есть много козырей», которые можно разыграть против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поприветствовал прошедшие в Женеве переговоры, но заявил, что диктатор России Владимир Путин настаивает на «капитуляции Украины». Сенатор призвал не допустить этого.

«В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против <...> России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир.», — написал Грэм.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

