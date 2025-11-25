закрыть
25 ноября 2025, вторник
На известной картине XVII века случайно нашли загадочную татуировку

1
  • 25.11.2025, 20:09
  • 1,122
На известной картине XVII века случайно нашли загадочную татуировку

На полотне «Главные комиссары валлонов» изображен мужчина с кометой.

Амстердамский музей сообщил об уникальной находке: на картине XVII века впервые выявили изображение татуировки, что может быть самым древним примером татуировки в голландском искусстве, пишет NL Times.

На полотне «Главные комиссары валлонов», датируемом примерно 1674 годом и приписываемом Валлеранту Вайлянту, изображен мужчина с кометой, вытатуированной на запястье — деталь, остававшаяся незамеченной 351 год.

Картина размером 3×2 метра принадлежит музею с XIX века и изображает влиятельных комиссаров, контролировавших амстердамские порты. Татуировку обнаружили после того, как холст вернулся с выставки в музей H'Art. При детальном осмотре стало ясно, что изображение кометы входит в оригинальный слой краски, а значит, не является позднейшим добавлением.

Куратор Амстердамского музея Джудит ван Гент установила личность мужчины: это Вессель Смитс, богатый торговец. По архивным данным, он женился в 1644 году в возрасте 25 лет, что указывает на рождение в 1618–1619 годах — период, когда в небе ярко сияла комета, вероятно изображенная на его руке.

Ван Гент пояснила, что холст долгое время хранился в запасниках или висел слишком высоко, чтобы рассмотреть такие детали. На старых фотографиях татуировка также не различима.

Кометы в XVII веке воспринимались как дурные предзнаменования войны и эпидемий. Однако исследовательница считает, что Смитс не был склонен к суевериям: он рос в интеллектуальной среде, его отчим входил в круг ученых, а писатель Якоб Кац, автор трактата о той самой комете, был с семьей Смитса косвенно связан.

