25 ноября 2025, вторник, 20:36
Путин присвоил звание генерала организатору отравлений Навального и Кара-Мурзы

  • 25.11.2025, 20:14
Александр Самофал

Александр Самофал находится под санкциями ЕС.

Владимир Путин присвоил звание генерал-майора сотруднику ФСБ Александру Самофалу, которого расследователи связывают с операциями по отравлению Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Как пишут «Важные истории», его фамилия, новое звание и должность — заместителя начальника УФСБ по Москве и Московской области — фигурируют в материалах уголовного дела журналистки «Дождя» Валерии Ратниковой.

До назначения в руководство московского управления Самофал служил оперативником Второй службы ФСБ. Именно сотрудники этого подразделения, по данным центра «Досье», участвовали в спецоперациях против российских оппозиционных политиков. В расследовании отмечалось, что Самофал входил в группу, которую связывают с организацией первой попытки отравления Алексея Навального в 2017 году — во время процесса по делу «Кировлеса».

Также, как установили расследователи центра «Досье», Самофал вместе с другими сотрудниками ФСБ вел слежку за Владимиром Кара-Мурзой в 2015 году — в период, когда тот пережил первое отравление. В материалах расследования подчеркивалось, что он был «единственным известным оперативником группы отравителей, имевшим два паспорта прикрытия». С 2023 года Самофал находится в санкционных списках Евросоюза.

