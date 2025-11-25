закрыть
25 ноября 2025, вторник, 20:55
Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры

  • 25.11.2025, 20:49
Что обсуждали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров, написал Зеленский в телеграм-канале.

«Обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать», — уточнил он.

Президент Украины также выразил «благодарность за то, что Украина всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Германии».

Сторона ФРГ также подтвердила, что Мерц и Зеленский провели телефонные переговоры. «После воскресной встречи в Женеве канцлер и президент Украины обсудили статус переговоров о прекращении войны», — говорится в сообщении правительства Германии.

