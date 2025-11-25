Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры 25.11.2025, 20:49

Что обсуждали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров, написал Зеленский в телеграм-канале.

«Обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать», — уточнил он.

Президент Украины также выразил «благодарность за то, что Украина всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Германии».

Сторона ФРГ также подтвердила, что Мерц и Зеленский провели телефонные переговоры. «После воскресной встречи в Женеве канцлер и президент Украины обсудили статус переговоров о прекращении войны», — говорится в сообщении правительства Германии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com