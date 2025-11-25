Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры
- 25.11.2025, 20:49
Что обсуждали.
Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров, написал Зеленский в телеграм-канале.
«Обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать», — уточнил он.
Президент Украины также выразил «благодарность за то, что Украина всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Германии».
Сторона ФРГ также подтвердила, что Мерц и Зеленский провели телефонные переговоры. «После воскресной встречи в Женеве канцлер и президент Украины обсудили статус переговоров о прекращении войны», — говорится в сообщении правительства Германии.