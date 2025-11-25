закрыть
25 ноября 2025, вторник, 22:33
Apple выпустит самый дорогой iPhone в истории

1
  • 25.11.2025, 21:01
  • 1,780
Apple выпустит самый дорогой iPhone в истории

Он будет складным.

Новый iPhone Fold окажется самым дорогим смартфоном Apple. Об этом сообщает портал Investing со ссылкой на аналитика Артура Ляо.

Специалист проанализировал цепочки поставок и предсказал, что в 2026 году Apple представит свой самый дорогой смартфон. По его оценке, будущий складной iPhone появится в продаже по минимальной цене 2400 долларов.

Ляо заметил, что именно такая розничная цена позволит IT-гиганту отбить расходы на производство и получить прибыль. При этом аналитик довольно оптимистично оценивает перспективы устройства, которое условно называют iPhone Fold. Артур Ляо полагает, что девайс займет 7 процентов рынка, за 2026 год фирма выпустит 5,4 миллиона гаджетов. За весь жизненный цикл Fold разойдется тиражом 15,4 миллиона единиц.

В материале говорится, что по ранним оценкам стоимость iPhone Fold должна была составить от 2000 долларов. Однако девайс окажется рекордно дорогим из-за передовых компонентов. Для сравнения, самым дорогим смартфоном Apple на данный момент считается iPhone 17 Pro Max, который стоит от 1200 долларов.

