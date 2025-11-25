Беларусь получила от России партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2»4
- 25.11.2025, 21:18
Подробности.
В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что поступление на вооружение данных ЗРК является «ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны».
«Поступление новой партии зенитного ракетного комплекса „Тор-М2“ для бригады это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов. Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением. Также данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты», — заявил командир зенитной ракетной бригады Павел Гребенчук.
Отмечается, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.