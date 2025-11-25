Назван простой способ замедлить биологическое старение мозга 2 25.11.2025, 21:21

Увеличение мышечной массы и снижение уровня скрытого висцерального жира (окружающего внутренние органы) могут заметно замедлять процессы старения мозга. Об этом сообщили исследователи из США. Результаты представлены на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

В исследовании приняли участие 1164 здоровых добровольца, которым провели полное МРТ-сканирование тела и головного мозга. С применением алгоритмов искусственного интеллекта ученые рассчитали так называемый «возраст мозга» — структурный показатель, отражающий степень возрастных изменений тканей.

Анализ показал, что у участников с более высокой мышечной массой и низким соотношением висцерального жира к мышцам мозг был более «молодым». При этом количество подкожного жира на эти показатели не влияло.

Авторы отмечают, что оба параметра — мышечная масса и висцеральный жир — относятся к модифицируемым факторам: их можно корректировать тренировками, питанием и терапевтическими программами. По мнению исследовательской группы, полученные данные помогут точнее формировать стратегии профилактики нейродегенеративных заболеваний и совершенствовать подходы к лечению метаболических нарушений, включая использование препаратов класса GLP-1.

