закрыть
25 ноября 2025, вторник, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ замедлить биологическое старение мозга

2
  • 25.11.2025, 21:21
  • 3,526
Назван простой способ замедлить биологическое старение мозга

Исследование.

Увеличение мышечной массы и снижение уровня скрытого висцерального жира (окружающего внутренние органы) могут заметно замедлять процессы старения мозга. Об этом сообщили исследователи из США. Результаты представлены на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

В исследовании приняли участие 1164 здоровых добровольца, которым провели полное МРТ-сканирование тела и головного мозга. С применением алгоритмов искусственного интеллекта ученые рассчитали так называемый «возраст мозга» — структурный показатель, отражающий степень возрастных изменений тканей.

Анализ показал, что у участников с более высокой мышечной массой и низким соотношением висцерального жира к мышцам мозг был более «молодым». При этом количество подкожного жира на эти показатели не влияло.

Авторы отмечают, что оба параметра — мышечная масса и висцеральный жир — относятся к модифицируемым факторам: их можно корректировать тренировками, питанием и терапевтическими программами. По мнению исследовательской группы, полученные данные помогут точнее формировать стратегии профилактики нейродегенеративных заболеваний и совершенствовать подходы к лечению метаболических нарушений, включая использование препаратов класса GLP-1.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип