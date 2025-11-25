закрыть
25 ноября 2025, вторник, 22:33
В США прошли крупные митинги в поддержку Украины

  • 25.11.2025, 21:35
  • 1,912
В США прошли крупные митинги в поддержку Украины

Акции прошли в десятках городов.

В десятках городов США прошли массовые акции украинской диаспоры против предложенного Вашингтоном мирного плана, который, по мнению участников, фактически узаконивает российскую агрессию и вынуждает Украину принять условия Москвы, иными словами – капитулировать.

Крупные митинги состоялись в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне. Акции организовали Stand With Ukraine Foundation, Ukrainian Daughters Foundation, UCCA Illinois Division и другие общественные объединения.

Поводом стала активная фаза обсуждения американского плана, который США и Украина рассматривали во время переговоров в Женеве. Документ вызвал резкую реакцию у украинцев в США.

