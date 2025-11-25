На новогодние и рождественские праздники пустят дополнительные поезда
- 25.11.2025, 21:43
Более 200.
На новогодние и рождественские праздники с 24 декабря по 12 января пустят более 200 дополнительных поездов. Об этом сообщает Минтранс.
Дополнительные рейсы пустят в Россию — более 60 поездов по направлениям Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург и порядка 150 поездов во внутриреспубликанском сообщении по основным направлениям, связывающим Минск с областными центрами.
Также с 15 декабря предусмотрено ежедневное курсирование дополнительного поезда «Ласточка», связывающего Минск и Москву.