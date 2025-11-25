На новогодние и рождественские праздники пустят дополнительные поезда 25.11.2025, 21:43

Более 200.

На новогодние и рождественские праздники с 24 декабря по 12 января пустят более 200 дополнительных поездов. Об этом сообщает Минтранс.

Дополнительные рейсы пустят в Россию — более 60 поездов по направлениям Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург и порядка 150 поездов во внутриреспубликанском сообщении по основным направлениям, связывающим Минск с областными центрами.

Также с 15 декабря предусмотрено ежедневное курсирование дополнительного поезда «Ласточка», связывающего Минск и Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com