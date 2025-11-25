закрыть
25 ноября 2025, вторник, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На новогодние и рождественские праздники пустят дополнительные поезда

  • 25.11.2025, 21:43
На новогодние и рождественские праздники пустят дополнительные поезда

Более 200.

На новогодние и рождественские праздники с 24 декабря по 12 января пустят более 200 дополнительных поездов. Об этом сообщает Минтранс.

Дополнительные рейсы пустят в Россию — более 60 поездов по направлениям Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург и порядка 150 поездов во внутриреспубликанском сообщении по основным направлениям, связывающим Минск с областными центрами.

Также с 15 декабря предусмотрено ежедневное курсирование дополнительного поезда «Ласточка», связывающего Минск и Москву.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип