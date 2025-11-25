Зеленский предложил лидерам Европы присоединиться к его встрече с Трампом
- 25.11.2025, 22:22
Президенты Украины и США могут встретиться 27 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы европейские лидеры участвовали в его встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на встрече «коалиции решительных».
Зеленский обратил внимание, что он уже готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.
«Есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров (во встрече - ред.) может оказаться полезным», - добавил глава украинского государства.