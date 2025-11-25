Американцы не любят Путина и Россию 2 25.11.2025, 22:52

2,384

Что заставляет США смягчать требования к Украине.

Внезапно предложенный США план окончания войны, предполагавший значительные уступки со стороны Украины, ошеломил Киев и его европейских союзников. Однако президента США Дональда Трампа в поиске формулы мира могут ограничивать взгляды американцев на Россию, которая среди них, мягко говоря, непопулярна, пишет «Радио Свобода».

Что говорят противники плана в США

План из 28 пунктов критиковали не только демократы, но и часть республиканцев – представители традиционного крыла партии, часто расходящегося во внешнеполитических вопросах с изоляционистской идеологией MAGA.

Бывший лидер Сената Митч Макконнелл: «Те, кто думает, что давление на жертву и умиротворение агрессора принесут мир, обманывают себя... Союзники и противники наблюдают: выступает ли Америка твердо против агрессии или вознаграждает за нее?»

Роджер Уикер, председатель комитета Сената по вооруженным силам: «Украину не должны принуждать к тому, чтобы отдать землю одному из самых вопиющих военных преступников в мире – Владимиру Путину».

Конгрессмен Дон Бэйкон: «Это звучит больше как российский план для Украины. Вести переговоры с Россией без Украины – во многом выглядит как Мюнхен-1938. Это ослабляет Украину… Я считаю это капитуляцией перед Путиным».

(Сообщается, что Бэйкон был настолько разозлен, что даже подумывал уйти в отставку в знак протеста, – а у республиканцев в Палате представителей лишь крошечное преимущество).

Неразбериха вокруг Рубио. Подробности

Иллюстрацией того, насколько сложно были восприняты в США 28 пунктов «мирного плана Трампа», служит внезапная буря вокруг госсекретаря Марко Рубио. На выходных он рассказал о плане группе сенаторов, и со слов одного из них, Майка Раундза, выходило, что это скорее не план США, а предложения России, переданные при посредничестве США Украине, о которых произошла утечка в прессу. Журналист Axios Барак Равид, первым сообщивший о плане, немедленно подвергся нападкам, но вскоре Рубио опубликовал заявление, подтверждающее, что план – американский, дает «твердую основу для переговоров», базируется на российских предложениях, с использованием идей Украины.

Неразбериха вызвана стремительностью подготовки плана и ограниченностью круга посвященных. Axios пишет, план готовили вдохновленные успехом соглашения по Газе советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в конце октября контактировавшие с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Утверждается, что Зеленскому план зачитывали по телефону, а украинская сторона сначала не поняла, что это формальное мирное предложение, думая, что это лишь список начальных идей. Затем план был доставлен в Киев близким к вице-президенту Джей Ди Вэнсу министром армии Дэном Дрисколлом, который, по словам источника Axios, несколько «поторопил события» – но и сам Трамп установил крайним сроком ответа для Киева День благодарения, четверг 27 ноября.

Уиткофф – личный друг Трампа, воплощающий его стремление к дипломатии как к бизнес-сделкам. «Составить план, предложить сторонам и сообразить, как добиться их согласия», описывает Axios метод Уиткоффа и Кушнера.

Но сделка по остановке войны в Газе совпадала с желанием большинства и в Газе, и в Израиле, и в США, где действия израильской армии вызывали все большее неодобрение. План для Украины, очевидно, не имел подобной поддержки, в том числе в самих Соединенных Штатах.

Опросы об отношении американцев к России и Украине. Общая картина

Последний опрос TheEconomist/YouGov говорит, что 34% американцев выступают за увеличение военной помощи Украине, 21 – за сохранение ее на нынешнем уровне, 11 – за уменьшение, 16 – за прекращение.

Economist/YouGov Nov 15-17

34% of Americans want to increase U.S. military aid to Ukraine

27% want to decrease or stop aid

21% want to maintain the same level of aidhttps://t.co/9yXeashSP3 pic.twitter.com/njY7UffSBn — YouGov America (@YouGovAmerica) November 19, 2025

В ноябрьском опросе Harvard/Harris около трех четвертей опрошенных поддерживают введение санкций против России, включая нефть и газ, примерно две трети – продолжение поставок оружия Украине.

В опросе Gallup в сентябре небольшое преимущество было за теми, кто выступал против уступок украинской территории России – и в формулировке вопроса звучало предложение в обмен на мир отдать территории, уже захваченные Россией, – в отличие от 28 пунктов, предполагавших передачу дополнительных территорий, не находящихся сейчас под российским контролем.

A slight majority of Americans (52%) want the U.S. to support Ukraine in reclaiming lost territory, even if that means a prolonged war.



Forty-five percent favor the U.S. trying to end the conflict quickly, even if that means Ukraine has to give up territory Russia has captured. pic.twitter.com/rbF574bjaL — Gallup (@Gallup) September 10, 2025

Согласно другому исследованию TheEconomist/YouGov, к Зеленскому положительно относятся 53% американцев, отрицательно – 26 (правда, это было до коррупционного скандала). К Путину – 9% положительно, 80 – отрицательно. В вопросе о том, какой стране принадлежат их симпатии, 2% отвечают, что России, 68% – Украине.

В опросе Harvard/Harris к Украине положительно относятся 48%, отрицательно – 26 (разница +22). У России: 16-65, разница – 49, вровень с опросами об Израиле и ХАМАС.

В ноябрьском опросе Harvard/Harris в рейтинге институций у Украины +22 разницы "положительно"/"отрицательно", у России - 49. https://t.co/7SkOZ5SUak pic.twitter.com/U3Z0JJMb2g — Популярная Америка (@vote_explained) November 25, 2025

Две трети опрошенных выразили поддержку миротворческим усилиям Трампа, но предпочтения избирателей, вероятно, ограничивают пространство того, на каких условиях добиваться этого мира.

Внешняя политика обычно не является важным для избирателей вопросом (хотя осведомленность о войне в Украине в обществе довольно высока). Администрации часто действуют на свое усмотрение, но если это приводит к непопулярным в обществе результатам, политическая цена таких действий может резко возрасти. Избиратели и так, судя по опросам, недовольны администрацией Трампа из-за инфляции и состояния экономики, и республиканцы все больше опасаются потери контроля над Палатой представителей на выборах в Конгресс в будущем году.

Что дальше

Реакция на план со стороны Украины, Европы и внутри США привела к некоторому изменению тона со стороны администрации. Это уже был не финальный план, а «рамки плана». Трамп, в воскресенье обвинивший Зеленского в неблагодарности, в понедельник написал: «Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее".

Axios сообщил, что план претерпел существенные изменения по сравнению с изначальными 28 пунктами (и уменьшился до 19) – и в принципе согласован американскими и украинскими переговорщиками. Но Россия, благосклонно отнесшаяся к первому плану, уже предупредила, что если из новой версии исчезнет «дух Анкориджа», ситуация будет принципиально другой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com