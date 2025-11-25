закрыть
26 ноября 2025, среда, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио впервые принял участие в заседании «коалиции решительных»

  • 25.11.2025, 23:12
  • 1,102
Рубио впервые принял участие в заседании «коалиции решительных»
Марко Рубио

Детали.

Государственный секретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции «коалиции решительных» по Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Французский Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США.

Он отметил, что целью создания рабочей группы является «точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности».

Великобритания и Франция создали «коалицию решительных», взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.

Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип