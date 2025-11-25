Рубио впервые принял участие в заседании «коалиции решительных»
Детали.
Государственный секретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции «коалиции решительных» по Украине.
Об этом сообщает The Guardian.
Французский Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.
По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США.
Он отметил, что целью создания рабочей группы является «точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности».
Великобритания и Франция создали «коалицию решительных», взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.
Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.