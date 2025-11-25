Ученые назвали возраст переключения мозга во «взрослый» режим 25.11.2025, 23:22

Человеческий мозг остается в «подростковой» фазе значительно дольше, чем считалось ранее.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что человеческий мозг остается в «подростковой» фазе значительно дольше, чем считалось ранее. Переход во «взрослую» стадию, по их данным, происходит только после 30 лет. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

В целом ученые выделили четыре ключевых возрастных рубежа, которые определяют смену фаз развития мозга: примерно в 9, 32, 66 и 83 года. Эти выводы основаны на анализе около четырех тысяч сканов мозга людей в возрасте от рождения до 90 лет.

Первая фаза — детство — длится до девяти лет. В этот период мозг активно растет и одновременно сокращает избыточные связи между нейронами. Следующая, «подростковая» фаза, начинается примерно в девять лет и продолжается до 32-ух. Именно в эти годы связи в мозге становятся максимально эффективными, а сам орган проходит через самый серьезный этап перестройки. Не случайно именно в этот период повышаются риски развития психических расстройств, отмечают авторы работы.

После 32 лет начинается самый долгий этап — зрелость, и он продолжается более трех десятилетий. Изменения в мозге в этот период происходят медленнее, и показатели эффективности постепенно снижаются. По словам ученых, это совпадает с тем, как стабилизируются интеллект и личностные черты у взрослых.

Еще один переход фиксируется примерно в 66 лет. Тогда мозг начинает утрачивать способность работать как единая сеть и все больше разделяется на отдельные области, которые сильнее взаимодействуют внутри себя, но слабее — с другими. Именно в этот возрастной период также начинают проявляться деменция и проблемы с давлением, влияющие на здоровье мозга.

Четвертый рубеж приходится на отметке в 83 года, когда начинается финальная фаза. Данных об этом этапе меньше всего. Исследователи отмечают, что трудно собрать достаточное количество сканов здоровых людей такого возраста. Тем не менее выявленные изменения напоминают раннее старение, только проявляются сильнее.

Ученые подчеркивают, что возрастные границы не являются универсальными. У разных людей переходы между фазами могут наступать раньше или позже. Однако общие закономерности, по мнению авторов, прослеживаются настолько четко, что совпадают с ключевыми жизненными этапами, включая половое созревание, снижение здоровья в старости и заметные социальные перемены в начале 30-х.

