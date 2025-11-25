ЕС и Африка открывают новые возможности партнерства 25.11.2025, 23:31

Речь идет об экономическом сотрудничестве, торговле и инвестициях.

Государства Европейского Союза (ЕС) и Африканского Союза (АС) считают важным более тесное сотрудничество между этими двумя континентами. «Заглядывая в будущее, мы полны решимости и дальше развивать наше партнерство и открывать новые возможности», - говорится в совместной декларации ЕС и АС, опубликованной во вторник, 25 ноября, по итогам двухдневного саммита в столице Анголы Луанде.

Особое внимание в документе уделено сотрудничеству в экономике, торговле и сфере инвестиций. В декларации также упомянуты предыдущие обязательства сторон по финансированию мер борьбы с изменением климата и продвижению возобновляемых источников энергии в Африке, передает DW.

Обе организации подчеркнули необходимость урегулирования конфликтов по всему миру. «Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Украине, на оккупированной палестинской территории, в Судане, Южном Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), Сахеле, Сомали и в других войнах и конфликтах по всему миру», - указывается в совместном заявлении.

Европейский и Африканский союзы выразили «глубокую обеспокоенность» ситуацией в суданской провинции Северный Дарфур. «Мы осуждаем зверства, совершенные в Эль-Фашере после недавнего захвата города Силами быстрого реагирования (RSF), и призываем к немедленному прекращению боевых действий и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи по всей стране», - говорится в декларации.

Обе стороны подтвердили свою приверженность демократии, надлежащему управлению, верховенству закона, правам человека и свободе СМИ. Однако, как отмечает агентство dpa, в заявлении ничего не сказано о текущих нарушениях прав человека, обращении с политическими оппонентами во многих африканских государствах, насилии при подавлении протестов, или уголовном преследование гомосексуалов почти во всех африканских странах.

