Жителям Нью-Йорка раздали тысячи долларов ради эксперимента 1 25.11.2025, 23:41

Деньги они получили в криптовалюте.

Жители Нью-Йорка начали получать выплаты в рамках экспериментального проекта, который напоминает программы гарантированного базового дохода. Правда деньги они получают в криптовалюте, сообщает Business Insider.

По информации издания, 160 участников проекта из Южного Бронкса и Ист-Харлема в течение пяти месяцев получат сумму в стейблкоине, эквивалентную 12 тысячам долларов. В ноябре им всем уже выплатили по восемь тысяч долларов, а далее будут отдавать еще по 800 долларов каждый месяц.

Проект реализует благотворительная организация GiveDirectly. А средства для него предоставила криптовалютная биржа Coinbase. По сути это не просто помощь, но еще и исследование.

Организаторы подчеркивают, что программа строится по принципу безусловного базового дохода. Получателям не нужно выполнять никаких условий, а потратить средства они могут по своему усмотрению. При этом GiveDirectly сознательно отошла от классической схемы регулярных платежей и включила крупную единовременную выплату. По словам руководительницы программы Эммы Келси, опросы показывают, что такие суммы дают людям больше возможностей. Например, это позволит получателю оплатить залог за жилье или начать обучение.

Использование криптовалюты тоже стало частью эксперимента. Участники получают деньги в стейблкоине USDC, который привязан к курсу доллара. Организаторы хотят понять, будет ли такой формат удобен людям и изменит ли он их отношение к расходам.

По словам Келси, жители Южного Бронкса и Ист-Харлема могут охотнее пользоваться цифровыми активами, чем банковскими услугами, тем более что местные власти в последние годы поддерживают криптосервисы.

Программа продлится до февраля. По ее завершении организаторы планируют оценить, насколько полезным оказался новый формат выплат и повлияла ли криптовалюта на финансовое поведение участников.

