Глава Еврокомиссии: «Коалиция решительных» призвала США продолжить давление на РФ 25.11.2025, 23:54

Урсула фон дер Ляйен

Во встрече коалиции впервые принял участие госсекретарь США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам виртуальной встречи «коалиции решительных» во вторник заявила о необходимости дальнейшего давления на Россию для принуждения ее к миру.

Об этом она написала на X.

Фон дер Ляйен сказала, что на встрече «коалиции решительных» присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио, добавив, что Европе и Вашингтону «нужно прочное трансатлантическое сотрудничество».

«Потому что оно дает результаты. Возьмем, к примеру, значительное влияние наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики. Они сокращают ресурсы, которые Россия имеет для ведения своей захватнической войны», – написала президент Еврокомиссии.

«И поскольку давление остается единственным языком, на который реагирует Россия, мы будем продолжать его усиливать, пока не появится настоящая готовность присоединиться к надежному пути к миру», – добавила она.

Фон дер Ляйен также осудила последний массированный обстрел Украины со стороны России, во время которого российские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.

«Это еще одно напоминание о том, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Интересы Украины – это наши интересы. Они неразрывны. Поэтому мы и в дальнейшем будем твердо поддерживать Украину в будущих переговорах», – написала она.

