Глава Еврокомиссии: «Коалиция решительных» призвала США продолжить давление на РФ
- 25.11.2025, 23:54
Во встрече коалиции впервые принял участие госсекретарь США.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам виртуальной встречи «коалиции решительных» во вторник заявила о необходимости дальнейшего давления на Россию для принуждения ее к миру.
Об этом она написала на X.
Фон дер Ляйен сказала, что на встрече «коалиции решительных» присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио, добавив, что Европе и Вашингтону «нужно прочное трансатлантическое сотрудничество».
«Потому что оно дает результаты. Возьмем, к примеру, значительное влияние наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики. Они сокращают ресурсы, которые Россия имеет для ведения своей захватнической войны», – написала президент Еврокомиссии.
«И поскольку давление остается единственным языком, на который реагирует Россия, мы будем продолжать его усиливать, пока не появится настоящая готовность присоединиться к надежному пути к миру», – добавила она.
Фон дер Ляйен также осудила последний массированный обстрел Украины со стороны России, во время которого российские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.
«Это еще одно напоминание о том, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Интересы Украины – это наши интересы. Они неразрывны. Поэтому мы и в дальнейшем будем твердо поддерживать Украину в будущих переговорах», – написала она.