«Жильцы в шоке»: минчанка вышла из подъезда и провалилась под землю 26.11.2025, 8:47

Специалисты устанавливают причины.

В сети появилось видео с минчанкой, которая провалилась в грунтовую яму после обвала тротуарной плитки у подъезда дома № 54 на пр. Газеты «Правда». Подробности рассказывают «Минск-Новости».

«Под пожилой женщиной при выходе из подъезда провалилась плитка. Не единственный случай образования ям в районе подъездов. Если учесть, что не так давно был капремонт дома, жильцы в шоке», — написал один из столичных пабликов со ссылкой на очевидца.

Пенсионерка отделалась испугом и синяками. Инцидент подтвердили и в ЖКХ Московского района. К коммунальщикам пострадавшая претензий не имеет, а те в свою очередь извинились. Сразу после происшествия на место выбывали представители «Минскводоканала», ЖЭУ, «Ремавтодора» и даже правоохранители.

Сейчас специалисты устанавливают причины проседания грунта. Одна из версий — прорыв наружных сетей ливневой канализации.

К слову, капитальный ремонт дома проводили в 2022 году. Тогда строители заменили системы холодного и горячего водоснабжения, бытовую и ливневую канализации с выпуском до первых колодцев, а также трубопроводы системы внутренних водостоков с прокладкой из поливинилхлоридных труб для напорной канализации.

