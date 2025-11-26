Спутниковые снимки доказали уничтожение еще одного самолета РФ в Таганроге 26.11.2025, 8:58

Это не просто IL-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

При атаке ВСУ на Таганрог, а именно российский авиазавод «ТАНТК им. Бериева» в ночь на 25 ноября удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ.

Об этом сообщает OSINT-проект «Гарбуз» в Telegram.

О потере еще одного самолета ВС РФ свидетельствуют спутниковые снимки.

На снимках прекрасно видно результат комбинированной атаки ВСУ, в которой были использованы ракеты «Барс» и крылатые ракеты «Нептун».

Отметим, что вместо IL-76, указанного на снимке, речь идет именно об А-100ЛЛ, о чем свидетельствует следующий спутниковый снимок, сделанный еще до атаки.

А-100ЛЛ - это испытательный стенд для российского долгостроя А-100 «Премьер», который по плану должен был прийти на замену советским самолетам ДРЛВ А-50, но программа его создания балансировала на грани закрытия.

Как пишет Defence Express, внимание следует обратить на опоры антенны РЛС над крылом этого самолета. Это прямо говорит, что это не просто IL-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А вот отличить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, которая размещена над кабиной самолета и которой нет в А-50.

А вот то, что речь идет именно об А-100ЛЛ, то есть летающей лаборатории, а не о прототипе А-100 «Премьер» говорит сам факт его нахождения на «ТАНТК им. Бериева», на площадке которого он стоит уже много лет. И речь идет о самолете на базе Ил-76МД с бортовым номером «52» красным и регистрационным RF-93953.

Также очень важна роль этого А-100ЛЛ - это фактически наземный стенд для испытания всех систем А-100. Именно на нем должен проводится целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета. И этот А-100ЛЛ безусловно является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации имеющегося парка.

