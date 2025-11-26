Названы восемь продуктов, которые повышают настроение 4 26.11.2025, 9:10

2,252

Список многих удивит.

Для улучшения настроения крайне полезны достаточный сон и физические упражнения, однако диета также может играть важную роль в вашем психологическом здоровье. Портал verywellhealth.com рассказывает о 8 продуктах, которые стоит включить в рацион для хорошего настроения.

1. Форель

Было доказано, что многие питательные свойства жирной рыбы способствуют поддержанию хорошего настроения и могут даже облегчить депрессию. Исследователи даже утверждают, что регулярное употребление рыбы может снизить чувство тревоги и стресса.

2. Шоколад

Одно из исследований показало, что употребление продуктов с высоким содержанием какао может способствовать краткосрочному улучшению настроения. Темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают людям чувствовать себя счастливее. Он также влияет на дофамин и серотонин — нейромедиаторы, участвующие в регуляции настроения.

Шоколад также является натуральным источником магния, минерала, играющего ключевую роль в регуляции настроения.

3. Ферментированные продукты

Употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, квашеная капуста и йогурт, — отличный способ включить пробиотики в свой рацион. Пробиотики колонизируют кишечник и, как было доказано, поддерживают здоровье пищеварительной системы, иммунной системы и даже хорошее настроение.

Некоторые живые пробиотики могут играть роль в выработке и усвоении серотонина, нейромедиатора, известного как «гормон счастья».

4. Яичные желтки

Исследования показали, что дефицит витамина D может негативно влиять на настроение и связан с более высокой распространенностью предменструального синдрома (ПМС), сезонного аффективного расстройства, неспецифического расстройства настроения и большого депрессивного расстройства.

Хотя яичные желтки являются естественным источником витамина D, вы также можете выбирать другие продукты, например, лосось и молоко, если вы не любите яйца.

5. Орехи

В одном исследовании, в котором приняли участие более 15 000 человек в течение 10 лет, умеренное потребление орехов было связано со снижением риска депрессии на 23%.

6. Курица

Употребление нежирной курицы обеспечит ваш организм витаминами B6 и B12, которые помогают поддерживать хорошее настроение. Витамин B6 способствует выработке серотонина, а витамин B12 играет роль в выработке дофамина — двух факторов, регулирующих настроение.

Кроме того, курица содержит аминокислоту триптофан. Исследования показали, что диета с низким содержанием триптофана может вызывать депрессию, а прием триптофана может быть важен для людей, склонных к депрессии.

7. Устрицы

Устрицы — это больше, чем просто афродизиак. Богатые жирными кислотами омега-3 ДГК и цинком, они также могут помочь вам чувствовать себя хорошо. Дефицит цинка связывают с развитием депрессии и тревожности. Прием этого минерала может улучшить настроение в некоторых случаях.

8. Шафран

Полезные свойства шафрана как антидепрессанта хорошо известны, и утверждается, что в некоторых случаях применение этой специи более эффективно, чем плацебо, и, по крайней мере, эквивалентно терапевтическим дозам некоторых антидепрессантов.

Список многих удивит.

Для улучшения настроения крайне полезны достаточный сон и физические упражнения, однако диета также может играть важную роль в вашем психологическом здоровье. Портал (verywellhealth.com https://www.verywellhealth.com/foods-that-help-regulate-mood-11854770) рассказывает о 8 продуктах, которые стоит включить в рацион для хорошего настроения.

1. Форель

Было доказано, что многие питательные свойства жирной рыбы способствуют поддержанию хорошего настроения и могут даже облегчить депрессию. Исследователи даже утверждают, что регулярное употребление рыбы может снизить чувство тревоги и стресса.

2. Шоколад

Одно из исследований показало, что употребление продуктов с высоким содержанием какао может способствовать краткосрочному улучшению настроения. Темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают людям чувствовать себя счастливее. Он также влияет на дофамин и серотонин — нейромедиаторы, участвующие в регуляции настроения.

Шоколад также является натуральным источником магния, минерала, играющего ключевую роль в регуляции настроения.

3. Ферментированные продукты

Употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, квашеная капуста и йогурт, — отличный способ включить пробиотики в свой рацион. Пробиотики колонизируют кишечник и, как было доказано, поддерживают здоровье пищеварительной системы, иммунной системы и даже хорошее настроение.

Некоторые живые пробиотики могут играть роль в выработке и усвоении серотонина, нейромедиатора, известного как «гормон счастья».

4. Яичные желтки

Исследования показали, что дефицит витамина D может негативно влиять на настроение и связан с более высокой распространенностью предменструального синдрома (ПМС), сезонного аффективного расстройства, неспецифического расстройства настроения и большого депрессивного расстройства.

Хотя яичные желтки являются естественным источником витамина D, вы также можете выбирать другие продукты, например, лосось и молоко, если вы не любите яйца.

5. Орехи

В одном исследовании, в котором приняли участие более 15 000 человек в течение 10 лет, умеренное потребление орехов было связано со снижением риска депрессии на 23%.

6. Курица

Употребление нежирной курицы обеспечит ваш организм витаминами B6 и B12, которые помогают поддерживать хорошее настроение. Витамин B6 способствует выработке серотонина, а витамин B12 играет роль в выработке дофамина — двух факторов, регулирующих настроение.

Кроме того, курица содержит аминокислоту триптофан. Исследования показали, что диета с низким содержанием триптофана может вызывать депрессию, а прием триптофана может быть важен для людей, склонных к депрессии.

7. Устрицы

Устрицы — это больше, чем просто афродизиак. Богатые жирными кислотами омега-3 ДГК и цинком, они также могут помочь вам чувствовать себя хорошо. Дефицит цинка связывают с развитием депрессии и тревожности. Прием этого минерала может улучшить настроение в некоторых случаях.

8. Шафран

Полезные свойства шафрана как антидепрессанта хорошо известны, и утверждается, что в некоторых случаях применение этой специи более эффективно, чем плацебо, и, по крайней мере, эквивалентно терапевтическим дозам некоторых антидепрессантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com