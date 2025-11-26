Кто «подставил» Лукашенко? 6 Вероника Белова, «Салідарнасць»

26.11.2025, 9:34

3,546

Фото: Getty Images

Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

В Академии наук нашли коррупцию при разработке электромобиля.

Буквально две недели назад Александр Лукашенко распекал главу НАН Владимира Караника за отсутствие результата:

— Где этот электромобиль? Мы помогали, и НАН тратила немалые деньги. Автомобиля нет.

И вот нашли. Правда, не электромобиль, а виноватых. Комитет госконтроля неожиданно выявил в Академии «ряд коррупционных проявлений».

Оказывается, выделенные на разработку электромобиля деньги «пилили» между собой руководители Объединенного института машиностроения (директор, его зам, главбух и экономист).

— Замдиректора предложил директору схему обогащения, когда часть денег, которые выделялись на разработку электромобиля, выплачивалась девяти сотрудникам, потом половина забиралась и делилась уже между четырьмя: это директор, замдиректора, главбух и экономист. Притом что львиную долю забирал себе замдиректора, — раскрыл схему председатель КГК Василий Герасимов после совещания у Лукашенко.

Причем, одними электромобильными деньгами они, как сообщается, не ограничились — «когда тема электромобилей себя исчерпала, была придумана новая схема» по разработке водородных силовых установок, при реализации которой фигуранты «делали то же самое».

Вскрыты и другие факты коррупции в НАН:

В НПО «Центр», директор одного из филиалов которого платил за покровительство директору объединения, сам, в свою очередь, брал откаты от поставщиков».

В гродненском Институте биохимии биологически активных соединений выплачивали премии якобы на разработку, а часть потом собирали обратно.

В детском лагере НАН «Фотон», что под Раковом строители должны были заплатить откаты директору, чтобы осуществлять строительные работы.

В общем, сразу понятно, что с таким размахом коррупции ни о каком отечественном электромобиле и речи быть не может.

Впрочем, ничего нового. Осуществлению мечт правителя всегда мешают какие-то «жулики» (и откуда только берутся?). Причем, за что ни возьмись: будь то картошка, пропавшая из магазинов «из-за политики», белорусский велосипед или вот электромобиль — прямо какой-то нескончаемый сюжет на тему «Кто подставил кролика Роджера».

К счастью, выход всегда находится. Вредителей посадят, кого-то потом отпустят или пересадят на новое место. А наш неутомимый мечтатель продолжит генерировать свои гениальные идеи — «жэстачайшэ» и бескомпромиссно.

Вероника Белова, «Салідарнасць»

