Тайвань рекордно увеличивает расходы на оборону 26.11.2025, 9:48

Фото: AP

Президент Лай Цинде озвучил цифры.

Президент Тайваня Лай Цинде объявил о намерениях рекордно увеличить оборонный бюджет страны и представить дополнительный пакет финансирования в размере 40 миллиардов долларов на фоне беспрецедентно растущей военной угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Беспрецедентное наращивание военной силы Китайской Народной Республикой в сочетании с усилением провокаций в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе продемонстрировали хрупкость мира в регионе. Желание Пекина изменить статус-кво силой становится все более очевидным», — написал Лай Цинде в своей колонке для издания.

По словам лидера Тайваня, чтобы противостоять этой угрозе, правительство Тайваня разработало стратегический план усиления обороноспособности. Уже в 2026 году расходы на оборону вырастут до 3,3% от валового внутреннего продукта, а к 2030-го Лай планирует увеличить их до 5%, что «станет крупнейшей стабильной инвестицией в военную сферу в современной истории острова».

«Мое правительство представит рекордный за всю историю страны дополнительный оборонный бюджет в размере 40 миллиардов долларов, что подчеркивает нашу приверженность защите тайваньской демократии. Этот знаковый пакет не только будет финансировать закупку значительного количества нового оружия в США, но и значительно усилит асимметричные возможности Тайваня», — написал Лай Цинде.

Президент пояснил, что целью таких колоссальных инвестиций является усиление системы сдерживания. Тайвань стремится увеличить потенциальную «цену вторжения» для Китая и уменьшить уверенность Пекина в успехе силового сценария.

Отдельное внимание в своей колонке Лай уделил сотрудничеству с США и администрации Дональда Трампа. Тайваньский лидер подчеркнул, что остров не только будет покупать оружие у Соединенных Штатов, но и инвестировать в собственные передовые технологии и расширять оборонно- промышленную базу.

«Мое послание здесь четкое: преданность Тайваня миру и стабильности является непоколебимой», – подчеркнул Лай.

