«Коалиция желающих»: В решении о мире надо участвовать Киеву 26.11.2025, 10:17

И гарантировать Украине долгосрочную безопасность и суверенитет.

Так называемая коалиция желающих продолжать поддержку Украины в ее оборонительной войне против России после онлайн-заседания во вторник, 25 ноября, подчеркнула необходимость участия Киева в обсуждениях пути к завершению этой войны.

«Любое решение должно приниматься при полном участии Украины, гарантировать ее долгосрочную безопасность и суверенитет и соответствовать принципам Устава ООН», говорится в сделанном по итогам встречи заявлении ее сопредседателей - канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Этот документ распространило правительство ФРГ, он был также опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что участники встречи приветствовали усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В то же время они подчеркнули, что «границы нельзя изменять силой». Что касается мирного плана по Украине, то на переговорах американской и украинской делегаций в Женеве 23 ноября был достигнут «значительный прогресс», отмечается в пресс-релизе.

«Интересы НАТО и Европы будут обсуждаться отдельно»

В то же время участники онлайн-встречи «приветствовали заверения в том, что вопросы, касающиеся интересов Европы и НАТО, будут обсуждаться отдельно, при полном участии европейских партнеров и союзников по НАТО». Также члены «коалиции желающих» подчеркнули, что исключительно важно быстро принять «решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет использования всей стоимости замороженных суверенных активов России».

«Справедливый и долгосрочный мир должен обеспечиваться надежными и убедительными гарантиями безопасности для Украины, чтобы она могла сдерживать любую будущую агрессию», - говорится далее в документе.

Обсуждение «коалицией желающих» мирного плана по Украине

Во встрече «коалиции желающих», которая проходила в формате онлайн-конференции под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, главы государств и правительств или иные представители 35 стран-членов, а также госсекретарь США Марко Рубио, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и генсек НАТО Марк Рютте.

Участники совещания подтвердили свою решимость и дальше усиливать финансовую и военную поддержку Украины и оказывать давление на Россию, пока она «отказывается активно идти по пути к справедливому и долгосрочному миру».

