Лукашенко надолго покидает Беларусь
- 26.11.2025, 10:33
Диктатор отправляется в Кыргызстан на саммит ОДКБ и встречу с Путиным.
Александр Лукашенко 26 ноября направится с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает его пресс-служба.
Главы стран ОДКБ на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности.
Им предстоит утвердить итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и ряд решений по «текущей работе организации».
Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
После визита в Кыргызстан диктатор «посетит ряд стран дальнего зарубежья. География поездки Лукашенко государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку».
«Запланирована насыщенная программа, включающая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов», — сообщает пресс-служба.