Лукашенко надолго покидает Беларусь

  • 26.11.2025, 10:33
Лукашенко надолго покидает Беларусь

Диктатор отправляется в Кыргызстан на саммит ОДКБ и встречу с Путиным.

Александр Лукашенко 26 ноября направится с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает его пресс-служба.

Главы стран ОДКБ на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности.

Им предстоит утвердить итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и ряд решений по «текущей работе организации».

Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

После визита в Кыргызстан диктатор «посетит ряд стран дальнего зарубежья. География поездки Лукашенко государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку».

«Запланирована насыщенная программа, включающая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов», — сообщает пресс-служба.

