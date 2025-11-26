Politico: ЕС придумал «план Б» для поддержки Украины 26.11.2025, 10:37

2,732

В чем его суть?

Страны ЕС готовят экстренный запасной план, который должен не допустить финансового коллапса Украины в начале 2026 года — на случай, если ЕС не успеет договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования Киева, пишет Politico со ссылкой на источники.

Месяц назад лидеры ЕС надеялись согласовать механизм привлечения 140 млрд евро — так называемого «репарационного кредита» Украине за счет российских замороженных резервов. Но эта идея столкнулась с жестким сопротивлением премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: именно в его стране хранятся эти средства, и он опасается юридических последствий и ответных мер Москвы.

Тем временем ситуация с обсуждением возможного мирного соглашения получила стремительное развитие, а ресурсы Киева стремительно сокращаются. Как отметил один из собеседников, если ЕС затянет с решением, «другие успеют раньше».

Европейские чиновники считают, что новая мирная инициатива Дональда Трампа может помочь мобилизовать поддержку идеи о репарационном кредите. Эти средства, по плану, должны будут вернуться России лишь в маловероятном случае, если Москва согласится оплатить причиненный войной Украине ущерб.

Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит подготовить проект юридического документа по репарационному кредиту. Но Бельгия по-прежнему пребывает в сомнениях, а времени почти не осталось: лидеры ЕС должны утвердить схему на саммите 18 декабря.

Брюссельские эксперты параллельно прорабатывают запасной вариант — «переходный» кредит за счет заимствований ЕС. По данным четырех европейских чиновников, он позволит Украине продержаться на плаву в первые месяцы 2026 года, пока не будет создан полноценный механизм репарационного займа.

Есть и вариант, что Киев позже вернет этот «временный» кредит ЕС после получения средств по долгосрочному репарационному механизму. Но препятствий для реализации этой идеи тоже немало.

Прежде всего, создание промежуточного кредита через совместные займы ЕС — сложный шаг, который требует единогласия всех 27 стран. Между тем, в частности, Венгрия уже много месяцев выступает против любых новых мер по финансированию Украины.

Дополнительное влияние оказывает и прогресс по мирным переговорам: в обновленных проектах соглашения уже предусмотрено, что замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины. Европейцев на прошлой неделе сильно насторожила часть первоначального американского плана, где говорилось о возможной выгоде США от использования этих активов. Теперь же в ЕС рассчитывают убедить команду Трампа, что именно европейские страны должны иметь решающее слово — и в вопросе активов, и в вопросе санкций против России, и в отношении будущего членства Украины в ЕС.

