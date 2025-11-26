Новое имя в списке бомбардиров: в НХЛ отличился очередной белорус 26.11.2025, 10:41

Владислав Колячонок

Фото: Getty Images

Ассист стал для Владислава Колячонка первым набранным очком в текущем сезоне НХЛ.

«Даллас Старз» не без участия Владислава Колячонка на выезде разгромили «Эдмонтон Ойлерз» на арене «Роджерс Плэйс» в ночь на 26 ноября, пишет tochka.by.

Очередной поединок регулярного чемпионата НХЛ завершился с разгромным счетом 8:3 в пользу «Далласа».

Белорусский защитник вышел в третьей паре обороны вместе с Кайлом Капобьянко.

В третьем периоде 24-летний Коляченок отметился результативной передачей, поучаствовав в седьмой шайбе своей команды. Этот ассист стал для белоруса первым набранным очком в текущем сезоне НХЛ.

Всего за матч он провел на льду 12 минут 23 секунды, набрал 1 (0+1) очко, получил 2 минуты штрафа, сделал один силовой прием и завершил игру с показателем полезности 0.

В его активе теперь 4 матча, 1 (0+1) очко и показатель полезности -1.

После победы «Даллас» поднялся на второе место в Западной конференции.

Следующий поединок «Старз» проведут 27 ноября в 06:00 по минскому времени, сыграв в гостях против «Сиэтл Кракен».

В НХЛ может сыграть еще один белорус

Голкипер Никита Толопило получил вызов в основной состав «Ванкувера» из фарм-клуба «Абботсфорд».

В текущем сезоне вратарь выступал исключительно в АХЛ, где в пяти матчах одержал одну победу, зафиксировав коэффициент надежности 3,35 и отразив 90,1% бросков.

Толопило, дебютировавший в НХЛ в прошлом году, может выйти на лед за «Кэнакс» уже в ближайшие дни.

Команде предстоит сыграть три встречи за четыре дня: 26 ноября с «Анахаймом», 28 ноября с «Сан-Хосе» и 29 ноября с «Лос-Анджелесом».

Одновременно с этим «Ванкувер» отправил в АХЛ чешского вратаря Иржи Патеру.

В нынешнем розыгрыше НХЛ он провел один матч, в котором пропустил семь шайб.

Основной страж ворот «Кэнакс» Тэтчер Демко продолжает восстановление после травмы, полученной 12 ноября в игре против «Виннипега» (3:5), и остается в списке травмированных.

